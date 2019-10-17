Москва, , 12:18 — REGNUM Консультации по ситуации в Афганистане в Москве состоятся 25 октября. Об этом заявил глава Второго департамента Азии МИД России, специальный представитель президента РФ Замир Кабулов.

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Он уточнил, что участие них примут четыре стороны — Россия, КНР, Соединённые Штаты и Пакистан.

«Консультации пройдут 25 октября», — приводит РИА новости слова дипломата.

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Как сообщало ИА REGNUM, в конце сентября вопросы скорейшего достижения национального примирения и политического урегулирования конфликта в Афганистане на встрече с Нью-Йорке обсудили министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов и специальный представитель США по вопросам афганского примирения Залман Халилзад.