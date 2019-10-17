Санкт-Петербург, , 12:11 — REGNUM Граждане России, которые имеют выданные Финляндией двухлетние шенгенские мультивизы, с февраля 2020 года смогут претендовать на получение «финского» Шенгена уже на пятилетний срок.

Об этом заявила журналистам начальник визового отдела Генконсульства Финляндии в Санкт-Петербурге Аннели Нуммелин, сообщает 17 октября издание «Фонтанка».

Заявление на пятилетнюю визу гражданин РФ сможет подать за шесть месяцев до предполагаемой поездки. Однако такую визу выдадут только тем, кто без нарушений использовал свою двухлетнюю финскую визу на посещение Шенгенской зоны.

В настоящее время Финляндия выдает пятилетние визы лишь ограниченному кругу лиц.

Как сообщало ИА REGNUM, с 1 сентября 2019 года Финляндия по требованию Евросоюза отменила действовавшие ранее «послабления» для жителей приграничных регионов РФ при запросе визы, и для ее получения всем туристам придется указывать маршрут предполагаемой первой поездки, подтверждать условия размещения и наличие денежных средств.

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Это вызвало в минувшем августе ажиотаж на получение финских виз, сменившийся спадом в сентябре, когда новые правила начали действовать.

Впрочем, введение новых правил не слишком сильно отразится на туристическом трафике из РФ в Финляндию, считают в отрасли.

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