Анкара, , 12:22 — REGNUM Анкара не рассматривает вопрос об изменении статуса авиабазы США Инджирлик как одну из мер ответа на американские санкции. Об этом 17 октября заявил официальный представитель президента Ибрагим Калын на пресс-конференции в Анкаре.

«В настоящий момент внесение изменений в статус базы Инджирлик не ожидается», — приводят агентство Anadolu слова Калына.

Отметим, ранее, 16 октября, американская газета The New York Times сообщила об изучении администрацией США возможности вывоза 50 единиц тактического ядерного оружия с базы Инджирлик в Турции в связи с проведением Анкарой военной операции против курдских военных формирований в Сирии.