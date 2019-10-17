Москва, , 12:05 — REGNUM Член Европейской ассоциации психотерапевтов, психолог-эксперт ЦПТР «Близкое сердце» Полина Шамрай поддерживает намерение государства исследовать поведение молодёжи в интернете. Комментируя корреспонденту ИА REGNUM обнародованное сайтом Кремля соответствующее поручение Владимира Путина российскому правительству, она пояснила:

«Современный подросток в социально-ориентированном интернете напоминает начальника отдела очистки Полиграфа Полиграфовича Шарикова — биологический набор подростковых комплексов и апломбов ставит на себе социальные эксперименты внедрения во взрослую жизнь.

Истероидно-эпилептоидная жажда завоевать жизнь, уже сейчас быть в центре событий, дракончик на шоколадной фабрике «все мне, мне и мне». Как говорил профессор Преображенский: « Вы стоите на самой низкой ступени развития. Вы — ещё только формирующееся слабое в умственном отношении существо. Все ваши поступки звериные. И вы, в присутствии двух людей с университетским образованием позволяете себе давать советы космического масштаба и космической же глупости о том, как все поделить! А сами в то же время наглотались зубного порошку третьего дня. Зарубите себе на носу, что вы должны молчать и слушать, молчать и слушать, что вам говорят! Учиться и стараться стать хоть сколько-нибудь приемлемым членом социального общества ».

Мы уже сейчас на примере навальнят видим, к чему приводит бесконтрольное пользование информационными ресурсами — слабые нервные системы, эмоционально не зрелые, бестолковые действия подростков влекут за собой массовую небезопасную возню, подстрекаемую из вне людьми расчетливыми и настроенными на личную выгоду. Количество гомосексуальных интересов среди молодежи, эпатажная мнимая свобода воли и речей, игра в «мы здесь власть» — та самая космическая глупость, влекущая молодежь к социально-уголовным опасностям, потере здоровья, потере ориентиров, направленных на призвание и принесение пользы обществу, служению интересам Родины. Дисциплина в таком возрасте — это не отсутствие свободы, это научение безопасному взаимодействию с социальными пластами, это развитие того самого внутреннего стража, своего личного защитника.

Дети свободы — опасны для самих себя. Их легко вовлечь в то, чего они толком не понимают, не из-за того, что глупые или не начитанные, а из-за того, что у них еще нет накопленного жизненного опыта для отличия лжи от правды, хайпа от действительно актуальных социальных проблем. Их восприятие острое в связи с возрастными гормональными всплесками, и потому агрессивное.

Современные дети, воспитанные в большом количестве информационных каналов — всевозможные «развивашки» не по возрасту, обилие мультиков, интернет-игр и родительского чувства вины за собственное равнодушие — легко становятся жертвами манипуляций, подчас экстремистского действия. Протестное подростковое поведение идет в ногу с опасностью, но и опасности современного цифрового мира в разы острее, чем еще 10 или 20 лет назад. Идея государственного контроля — не нова, сложна по выполняемости и не принесет единовременно и сразу облегчение при решении задач безопасности. Но начинать с чего-то надо, и по-хорошему, надо было еще вчера, 10 лет назад».

Как уже сообщало ИА REGNUM, российский президент Владимир Путин поручил правительству регулярно проводить исследования предпочтений и поведения молодежи в интернете и в срок до 1 декабря 2019 года создать координационный центр, который будет организовывать производство контента, направленного на «духовно-нравственное воспитание молодежи».

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