Рига, , 12:00 — REGNUM Министр юстиции Латвии и по совместительству лидер Новой Консервативной партии (JKP) Янис Боданс предложил ограничить круг физических лиц, способных вносить пожертвования в партийные кассы. Об этом пишет портал LSM.

Борданс считает, что жертвовать в партийную кассу могут только члены партий, а для посторонних лиц эта возможность должна быть закрыта.

«Сейчас, когда партии переходят с модели частного финансирования, на государственное, нужно сделать следующий шаг к их независимости», — сказал он.

Напомним, с 2020 г. партии в Латвии начинают получать дотации из госбюджета. На это, вместо прежних 600 000 евро, выделяется 4,5 млн. Государственные деньги достанутся всем, чей список на последних выборах в Сейм (парламент), набрал 2% и больше процентов голосов, из расчёта 4,5 евро за голос.

Потолок дотации ограничен 800 000 на партию.