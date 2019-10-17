Киев, , 12:10 — REGNUM Верховная рада Украины в целом одобрила закон № 1010 об обличителях коррупции, сообщил 17 октября телеканал 112.ua.

Политики Украины. Рада Иван Шилов © ИА REGNUM

Решение приняли 252 депутата украинского парламента.

Обличителем коррупции может быть лицо, которое сообщило в правоохранительные органы о возможных фактах коррупции, если эта информация стала ему известная в ходе трудовой, профессиональной или иной деятельности.

Согласно закону, обличитель коррупции имеет право на вознаграждение в размере 10% от размера взятки или причинённого коррупцией ущерба, но не более 3 тыс. минимальных прожиточных минимумов, что на данный момент составляет около 12,5 млн гривен или $504 тыс. При этом минимальный размер коррупционного преступления не должен быть ниже 5 тыс. прожиточных минимумов, или 9,6 млн гривен (примерно $388 тыс.).

Как сообщало ИА REGNUM, инициатором данного закона изначально выступил офис президента Украины. В ведомстве считают, что закон станет важным инструментом для преодоления коррупции в стране.

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