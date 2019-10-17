Москва, , 12:02 — REGNUM Телефонный разговор провели 17 октября министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава дипломатического ведомства Белоруссии Владимир Макей. Об этом сообщило российское министерство на официальном сайте.

Отмечается, что общение состоялось по инициативе Минска.

«Обсуждались актуальные вопросы взаимодействия внешнеполитических ведомств двух стран и график ближайших контактов», — говорится в сообщении.

Кроме того, сообщается, что стороны обсудили ряд вопросов, касающихся международной и региональной политики.