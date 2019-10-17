Брюссель, , 11:53 — REGNUM Соглашение об условиях выхода Великобритании из состава Евросоюза, вероятно, не будет ратифицировано до 31 октября, даже если договоренность будет достигнута на саммите глав государств и правительств ЕС. Об этом сообщил 17 октября журналистам в преддверии саммита представитель ЕС.

Саммит Евросоюза пройдет 17 и 18 октября. Даже если сторонам удастся заключить сделку о Brexit, завершить её ратификацию к концу октября будет, скорее всего, невозможно, пояснил он.

Как сообщало ИА REGNUM, на 31 октября назначен выход Великобритании из состава ЕС, однако соглашение между Лондоном и Брюсселем о «разводе» пока не готово. Глава Европейского совета Дональд Туск 16 октября заявил, что ситуация может проясниться в ближайшие часы, и соглашение будет заключено 17 октября.

Читайте также: С соглашением по Brexit «всё станет ясно» в ближайшие часы — Туск

Читайте ранее в этом сюжете: Макрон и Меркель надеются на скорое соглашение по Brexit