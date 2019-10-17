Заречный, Свердловская область, 17 октября 2019, 11:56 — REGNUM Глава свердловской полиции Александр Мешков совершил первую после своего назначения на должность рабочую поездку в территориальное ОВД. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил пресс-секретарь ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.
Александр Мешков посетил отдел полиции города Заречный, который по показателям занимает одно из последних мест в свердловском гарнизоне из-за низких результатов по ряду направлений.
По итогам мероприятия Александр Мешков, в целях повышения качества работы по защите интересов жителей от криминальных проявлений, поручил кураторам из свердловского полицейского главка оказать отделу полиции города Заречный максимальную помощь, как методическую, так и практическую.
Как сообщало ИА REGNUM, Александр Мешков назначен главой ГУ МВД России по Свердловской области в начале сентября 2019 года. До своего нового назначения он возглавлял астраханский полицейский главк.
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