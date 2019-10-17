Анкара, , 11:52 — REGNUM Турция поступают предложения по поставкам военных самолётов. Которые могут стать альтернативой американских истребителей пятого поколения F-35. Такое заявление в эфире телеканала NTV сделал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

F-35А ВВС США

Читайте также: Эрдоган заявил о планах решить вопрос с покупкой американских F-35

По словам турецкого лидера, Турция уже «проработала» вопрос поставок истребителей-аналогов F-35.

«Есть места, где мы уже можем купить сейчас, и предложения еще поступают», — уточнил президент Турции.

Также в сюжете: Lockheed Martin сообщила о сборке пятого истребителя F-35 для ВВС Турции

Как сообщало ИА REGNUM, в июле 2019 года Вашингтон принял решение об исключении Анкары из проекта F-35 после того, как Турция приняла решение о закупке российских систем противоракетной обороны С-400. Однако в сентябре сенатор-республиканец Линдси Грэм сообщил, что США прилагают усилия для возвращения Турции в программу производства истребителей F-35.