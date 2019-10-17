Минск, , 11:50 — REGNUM Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с губернатором Новгородской области Андреем Никитиным сегодня, 17 октября, в Минске, пояснил, почему уделяет большое внимание сотрудничеству Белоруссии с регионами России, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Встреча президента Белоруссии Александра Лукашенко и губернатора Новгородской области России Андрея Никитина © Управление информационной политики администрации губернатора Новгородской области

«В Москве некоторых, а может быть, многих настораживает то, что мы часто общаемся с руководителями российских регионов. Здесь нет никакой конспирологии, если кто-то в России думает, что это — и их Россия, то это и наша Россия. К этому надо привыкать. Россия — это больше, чем страна, для Белоруссии тем более. Это идеология, и её из меня не выбить», — заявил Лукашенко.

Читайте развитие сюжета: Лукашенко о России: «Мы не должны потерять друг друга ни в коем случае»