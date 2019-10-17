Конакри, , 11:53 — REGNUM Восемь лидеров оппозиции Гвинеи предстали перед судом по обвинению в организации акций протеста против планов президента страны Альфы Конде баллотироваться на третий срок. Об этом передает ВВС Africa.

По данным журналистов телерадиокомпании, задержанным, принадлежащим к альянсу политических партий, союзов и групп, грозит срок от трех до пяти лет тюремного заключения.

Активисты говорят, что по меньшей мере семь человек были убиты с тех пор, как в понедельник, 14 октября, в столице страны Конакри и в других частях страны начались акции протеста.

Работники здравоохранения заявили, что демонстранты были застрелены полицией. Однако власти отрицают, что силы безопасности использовали огнестрельное оружие, и заявляют только о двух погибших.

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