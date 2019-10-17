Северодвинск, Архангельская область, 17 октября 2019, 11:49 — REGNUM Действия американских шпионов заставляют вспомнить об историях 1960-х годов, но если тогда на военные полигоны они направляли завербованных граждан, то теперь вынуждены ехать сами, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в четверг, 17 октября, комментируя сообщения о задержании в Северодвинске сотрудников посольства США.
Как сообщало ИА REGNUM ранее, трое сотрудников посольства были задержаны в Северодвинске из-за нарушения правил пребывания иностранцев на режимном объекте. В посольстве заявили, что уведомляли Министерство обороны РФ о намерении посетить Архангельскую область. Местом назначения был указан Архангельск, а вовсе не Северодвинск, отметили, в свою очередь, в российском МИД.
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