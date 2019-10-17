Северодвинск, Архангельская область, , 11:49 — REGNUM Действия американских шпионов заставляют вспомнить об историях 1960-х годов, но если тогда на военные полигоны они направляли завербованных граждан, то теперь вынуждены ехать сами, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в четверг, 17 октября, комментируя сообщения о задержании в Северодвинске сотрудников посольства США.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, трое сотрудников посольства были задержаны в Северодвинске из-за нарушения правил пребывания иностранцев на режимном объекте. В посольстве заявили, что уведомляли Министерство обороны РФ о намерении посетить Архангельскую область. Местом назначения был указан Архангельск, а вовсе не Северодвинск, отметили, в свою очередь, в российском МИД.

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«От этой странной истории с американскими шпионами-«дипломатами» повеяло духом 1960-х годов. Отправиться в район российского полигона, чтобы, видимо, взять в этом районе некие пробы — ну прямо как в фильме «Судьба резидента»…

Примечательно, правда, что тогда, в советское время, американцы и их союзники по НАТО так не рисковали: направляли с соответствующими заданиями завербованных ими советских граждан. А тут — сами. Значит, серьёзно их обложили у нас, и желающих подставляться агентов поубавилось. Это хорошо», — отметил Михаил Демурин.