Киев, , 11:45 — REGNUM Со времен Леонида Кучмы украинские «верхи» взяли курс на то, чтобы «стать частью Запада», поэтому и не стоит теперь жаловаться на то, что Запад ими манипулирует, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в четверг, 17 октября, комментируя высказывания депутата украинского парламента Андрея Парубия.

Как сообщалось ранее, бывший спикер Верховной рады заявил, что президент Украины Владимир Зеленский уже договорился с «западными партнерами» о принятии закона об амнистии ополченцев ДНР и ЛНР. Парубий отметил, что ранее западные политики стремились «навязать» эти условия в том числе и ему, а теперь навязывают эти условия команде Зеленского.

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«Поразительная наглость со стороны украинцев — жаловаться, как это делает Парубий, на то, что Запад ими манипулирует. Со времен позднего Кучмы, то есть с начала 2000-х годов, украинские «верхи» взяли курс на то, чтобы «стать частью Запада». Эта «причастность» по понятным причинам могла выражаться только в виде подвластности, и всем трезво мыслящим людям в Киеве и по всей Украине это было хорошо понятно.

Были, конечно, и не трезво мыслящие люди, и в какой-то момент их стало особенно много. Они посчитали, что это Запад, особенно Западная Европа, будут плясать под украинскую дудку. Для этого, надо сказать, были определенные основания: Германия, Франция, США и их сателлиты в Прибалтике и в Польше стояли за государственным переворотом в Киеве 2014 года, то есть стали своего рода подельниками украинских радикалов в преступном деянии. Но, как мы видим, Запад всё довольно быстро расставил по своим местам: кому давить, а кому подчиняться. И сетования экс-главы Верховной рады здесь ничего не изменят.

Не будем, однако, обольщаться по поводу сегодняшней позиции Запада в деле урегулирования конфликта в Донбассе и шире — в использовании Украины как фактора, нацеленного на оказание на нашу страну нужного Западу давления, на её дестабилизацию. Тем не менее, становится ясным, что, не сумев решить все свои задачи путём жесткого обострения, путём санкций, Запад сегодня хочет договориться с Москвой. Но договориться так, чтобы сам по себе политический тезис о праве народов на самоопределение, на необходимость уважения их воли к этому был развенчан и похоронен. И чтобы в равной степени было развенчано право России самостоятельно, без согласования с Западом, переформатировать постсоветское пространство.

Последствия такого развития для самой России, для жителей ДНР и ЛНР, для других самоопределившихся государств на пространстве бывшего СССР, думаю, понятны. Надеюсь, что на такие договорённости руководство нашей страны не пойдёт», — отметил Михаил Демурин.