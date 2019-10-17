Киев, , 11:41 — REGNUM Кремль и подконтрольные ему силы в Донбассе не демонстрируют желания как можно быстрее завершить конфликт на востоке Украины. Об этом 17 октября в эфире одного из украинских телеканалов завил политтехнолог, руководитель украинского Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко.

«Я скептически отношусь к тем, кто обвиняет украинскую власть и президента в том, что он вообще не делает никаких шагов. Он делает четкие шаги, делает заявления, подписывается «формула Штайнмайера». Но не нужно забывать, что не всё в этом процессе зависит от Украины. Зависит от России и подконтрольных ей сил, которые имеют противоположные взгляды, в том числе взглядам президента Украины», — сказал Мусиенко.

Он заявил, что войска ЛНР не придерживаются режима тишины в Петровском и Золотом, что подтверждает ОБСЕ.

«Хочу заметить, что не придерживается и противоположная сторона. Например, что касается всеобъемлющего прекращения огня, которое должно было произойти 15 февраля 2015 года. Не выполняются договоренности, достигнутые 1 октября о перемирии на двух участках — Петровское и Золотое. Там семь дней должно быть перемирие, после которого возможно разведение. Украина делает шаг навстречу, а получает в ответ снаряды с противоположной стороны», — добавил Мусиенко.

Эксперт также сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский не может безоговорочно выполнять все требования Кремля.

«Если он будет безоговорочно и безоглядно принимать все условия, тогда он не президент независимого государства… Поэтому позиция Украины в Минске абсолютно правильная, условия абсолютно четкие и понятные», — считает Мусиенко.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 октября в Минске во время заседания трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию конфликта на Донбассе украинская сторона назвала условия, при которых согласна выполнить политический блок вопросов Минских соглашений.

В частности, Киев потребовал «распустить» ЛНР и ДНР.