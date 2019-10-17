Тбилиси, 17 октября 2019, 11:39 — REGNUM Министр экономики и устойчивого развития Грузии Натия Турнава заявила, что проект порта Анаклии является приоритетным для государства и в связи с этим у серьезных инвесторов не должно возникать вопросов в отношении поддержки проекта порта Анаклии со стороны правительства. Об этом 17 октября сообщает Первый канал Грузинского телевидения.
Турнава отметила, что порт Анаклия является единственным проектом, включенным в Конституцию страны.
Ранее 16 октября учредитель общественного движения «Лело» крупный банкир Мамука Хазарадзе, являющийся соучредителем Консорциума развития Анаклии, которому предстояло заняться организацией строительства порта, заявил, что для осуществления проекта Анаклии правительство Грузии должно продемонстрировать крупным инвесторам свою заинтересованность в строительстве порта.
Как сообщало ИА REGNUM, 16 октября Генеральная прокуратура Грузии опубликовала оценку международной группы советников прокуратуры по делу Бадри Джапаридзе и Мамуки Хазарадзе, в которой указывается на отмывание обвиняемыми крупной суммы денег.
Читайте ранее в этом сюжете: Международные эксперты заявили об «отмывании денег» грузинским банкиром