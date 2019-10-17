Тбилиси, , 11:39 — REGNUM Министр экономики и устойчивого развития Грузии Натия Турнава заявила, что проект порта Анаклии является приоритетным для государства и в связи с этим у серьезных инвесторов не должно возникать вопросов в отношении поддержки проекта порта Анаклии со стороны правительства. Об этом 17 октября сообщает Первый канал Грузинского телевидения.

Проект порта Анаклия

Турнава отметила, что порт Анаклия является единственным проектом, включенным в Конституцию страны.

«Это само по себе является высшим доказательством того, что это приоритетный проект для нас. Подобные проекты реализуются повсеместно при поддержке правительства, и правительственная поддержка в отношении проекта однозначно выражена. Поэтому, исходя из высоких рейтингов, которые улучшаются ежедневно, я имею в виду инвестиционную среду, учитывая, насколько правительство выразило свою поддержку этому проекту словом, делом, финансово, у серьезных инвесторов не должно возникать вопросов о проекте»

Ранее 16 октября учредитель общественного движения «Лело» крупный банкир Мамука Хазарадзе, являющийся соучредителем Консорциума развития Анаклии, которому предстояло заняться организацией строительства порта, заявил, что для осуществления проекта Анаклии правительство Грузии должно продемонстрировать крупным инвесторам свою заинтересованность в строительстве порта.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 октября Генеральная прокуратура Грузии опубликовала оценку международной группы советников прокуратуры по делу Бадри Джапаридзе и Мамуки Хазарадзе, в которой указывается на отмывание обвиняемыми крупной суммы денег.

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