* ИГ — запрещённая в России организация

Дамаск, , 11:37 — REGNUM Задержанные курдами боевики террористической организации «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и члены их семей не будут переданы никакой другой стороне. Об этом сегодня, 17 октября, заявил командующий «Силами демократической Сирии» (СДС) Мазлюм Абди.

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Как уточнил Абди, курды не согласятся передать террористов ни турецкой стороне, ни сирийскому правительству, даже если они займут контролируемые СДС территории, сообщает телеканал Rudaw.

«Задержанные боевики ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и члены их семей находятся у нас. Мы их поймали, мы и определим их судьбу», — отметил Абди.

Лидер СДС также высказал опасение, что борьба с турецкими войсками, начавшими наступление против террористов неделю назад, негативно скажется на усилиях СДН по преследованию ячеек ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и сохранению безопасности центров содержания под стражей и лагерей, передаёт телекомпания Al Jazeera.

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Как сообщало ИА REGNUM, 9 октября Анкара объявила о начале на севере Сирии новой военной операции «Источник мира». По заявлению турецкого лидера, её целью является ликвидация террористической угрозы у границ страны и создание зоны безопасности, в которую добровольно вернутся миллионы сирийских беженцев.

Напомним, ранее стало известно, что, воспользовавшись паникой, нескольким сотням боевиков удалось сбежать из центра временного содержания в Сирии. Еще 700 членов семей террористов также бежали из лагеря для временно перемещенных лиц на севере страны. В общей сложности тюрьмы временного содержания в городах Айн-Иса, Кобани, Хасеке, а также Камышлы покинули более 500 человек.