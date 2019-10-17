Сеул, , 11:45 — REGNUM Власти Южной Кореи выразили «глубокое сожаление» по поводу ритуального подношения храму Ясукуни со стороны представителей японского правительства. Об этом сообщает KBS со ссылкой на южнокорейское внешнеполитическое ведомства.

«Япония может поспособствовать развитию отношений между Сеулом и Токио, а также завоевать доверие соседних стран и международного сообщества только после того, как правительство страны задумается о прошлом», — сообщили в министерстве.

Известно, что 17 октября премьер-министр Японии Синдзо Абэ направил от своего имени ритуальное подношение к синтоистскому храму Ясукуни. Кроме того, храм лично посетил министр по делам Окинавы и северных территорий Сэйити Это.

Напомним, что в храме Ясукуни хранятся памятные таблички с именами 2,46 млн солдат и офицеров, павших за Японию в различных войнах, среди них имена 14 военных преступников Второй мировой войны.