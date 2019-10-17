Кабул, , 11:40 — REGNUM Оглашение предварительных результатов президентских выборов в Афганистане откладывается по крайне мере до 19 октября, об этом 17 октября сообщает Reuters со ссылкой на источник.

Официальной причиной задержки является не достаточно высокая скорость ввода бюллетеней. Источник отметил, что результаты будут объявлены с задержкой от 7 до 10 дней.

Напомним, выборы президента Афганистана проходили в ситуации значительного усиления насилия в стране, а также в столице государства, городе Кабуле.

Боевики движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещен в РФ) пригрозили срывов электорального процесса, а также призвали население не участвовать в голосовании.

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