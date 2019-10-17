Кобани, Сирия, , 11:31 — REGNUM Сирийские правительственные силы вышли к турецкой границе в районе города Кобани, или Айн-эль-Араб, в провинции Халеб. Об этом сообщает 17 октября газета Al Watan.

Сирийская армия заняла район Сук-эль-Халь к северу от города, над Кобани поднят национальный флаг.

В ближайшие часы, отмечает издание, войска займут другие участки границы с Турцией и Ираком, в том числе контрольно-пропускной пункт в Йарубии и населенные пункты Эль-Маликия и Айн-Дайвар вблизи границы. Эти районы сирийские военные не контролировали с 2012 года.

Также сирийская армия расширила присутствие в районе Телль-Тамер на северо-западе провинции Хасеке и вышла к населенным пунктам Эль-Манаджир и Эль-Ахрас в окрестностях административного центра провинции. В провинции Алеппо занят поселок Султания к югу от Манбиджа.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 октября сирийские силы впервые с 2014 года заняли город Ракку.

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