Донецк, , 11:30 — REGNUM В Донецк прибыл очередной гумконвой МЧС Росси, сообщили в пресс-службе МЧС ДНР, сообщило 17 октября «Донецкое агентство новостей».

«В Донецк прибыл восемьдесят седьмой гуманитарный конвой из Российской Федерации с детским питанием», — сказано в сообщении.

В данный момент гуманитарную помощь разгружают на складе в Донецке.

Предыдущий конвой прибыл в Донецк 19 сентября. Всего с начала гражданской войны Россия поставила в ДНР более 43 тыс. тонн гуманитарной помощи.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава ДНР Денис Пушилин, поздравляя президента России Владимира Путина с днём рождения, отметил ту неоценимую поддержку, которую Россия оказала и продолжает оказывать Донбассу после начала гражданской войны.

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