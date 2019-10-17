Тбилиси, , 11:28 — REGNUM Телекомпания «Рустави 2» вновь может стать предметом судебного спора внутри Грузии, если учредители телекомпании Давид Двали и Джарджи Акимидзе подадут иск с требованием возвращения им 60% в этой телекомпании. О намерении бывших владельцев скандально известного в Грузии и ранее резко оппозиционного правительству «Грузинской мечты» телеканала сообщил бывший советник президента Грузии Георгия Маргвелашвили, бывший глава НПО «Ассоциация молодых юристов Грузии», а ныне — один из членов учрежденного банкиром Мамукой Хазарадзе движения «Лело» Каха Кожоридзе.

Как написал Каха Кожоридзе на своей странице в соцсети Facebook, он заинтересовался делом Двали и Акимидзе еще 26 июля 2019 года, когда присутствовал на встрече с бывшими владельцами «Рустави 2» в парламенте Грузии, организованной независимыми депутатами.

«Я присутствовал на встрече в парламенте. Их слова и принципиальное отношение возбудили во мне желание оказать им правовую помощь. Они пострадали от действий двух властей, одна отобрала у них «Рустави 2» (имеется в виду правительство Саакашвили, которое в 2004 году вынудило учредителей телекомпании уступить ее Кибару Халваши), а вторая (нынешнее правительство) целенаправленно не расследовала это дело и не вернула им телекомпанию», — пояснил суть дела Кожоридзе.

По его словам, он изучил это, казалось бы, безвыходное с юридической точки зрения дело и обнаружил очень простой выход из создавшейся ситуации. О каком выходе идет речь, Кожоридзе не сообщает, но пишет, что его идея очень понравилась Двали и Акимидзе и те согласились подать иск.

По информации Кахи Кожоридзе, иск получился «очень хороший», «один из самых лучших из тех, что писал до сих пор».

О стратегии борьбы за возвращение «Рустави 2» Кожоридзе, Двали и Акимидзе подробнее сообщат журналистам на пресс-конференции 17 октября и после пресс-конференции, в 15:00 часов по местному времени, подадут иск в суд.

Напомним, что ранее все инстанции грузинского правосудия рассмотрели иск Кибара Халваши, который требовал возвращения отобранной у него правительством Саакашвили телекомпании «Рустави 2». Выиграв дело, он предложил бывшим учредителям и владельцам Акимидзе и Двали переговоры с целью уступки части долей в телекомпании, но эти переговоры не состоялись. Халваши смог вступить во владение «Рустави 2» только после оглашения решения ЕСПЧ, который признал, что в решении всех инстанций грузинского суда никаких нарушений прав человека в отношении уже бывших владельцев этой телекомпании — братьев Караманишвили — нет.