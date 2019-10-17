Киев, , 11:26 — REGNUM Два патрульных катера типа Island, ранее проданных Украине, транспортируют в порт Одессы, заявил начальника штаба ВМС Украины по евроатлантической интеграции капитан первого ранга Андрей Рыженко, сообщило 17 октября «Радио Свобода».

Катер береговой охраны типа Islands Noticiaaldia.com

«История, которая длилась около пяти лет, подходит к завершению», — рассказал он.

Катера везут на Украину на борту балкера. Ожидается, что они будут введены в состав ВМС Украины уже в ноябре 2019 года.

Напомним, в сентябре 2018 года США «подарили» Украине два списанных катера. По договору Украина лишь оплатила ремонт кораблей, а также их доставку из США.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Балтиморе завершилась подготовка украинских экипажей для американских катеров.

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