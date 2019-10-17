Москва, , 11:19 — REGNUM Москва отправит ноту протеста Вашингтону в связи с инцидентом с дипломатами США, которых сняли с поезда в Северодвинске. Об этом 17 октября сообщил журналистам заместитель министра иностранных дел России Евгений Иванов.

«Сегодня должны быть отправлены ноты», — заявил Иванов в ответ на соответствующий вопрос.

Кроме этого, замглавы МИД РФ отметил, что на американских дипломатов составлены только административные протоколы, так как они обладают дипломатической неприкосновенностью.

«Это сотрудники посольства, я так понимаю, сотрудники военного атташата, они пользуются иммунитетами», — рассказал заместитель министра МИД России.

Также он подтвердил, что поездка американских дипломатов была согласована им в Архангельск, однако они каким-то образом оказались возле Северодвинска.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что задержанные в Северодвинске сотрудники посольства США несколько раз пересаживались с поезда на поезд в ходе поездки по Архангельской области.