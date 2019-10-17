Тбилиси, 17 октября 2019, 11:16 — REGNUM 17 октября министр экономики и устойчивого развития Грузии Натия Турнава заявила, что Тбилиси приветствует возможность восстановления прямого воздушного сообщения между Грузией и Россией. Об этом сообщает Первый канал Грузинского телевидения.
Министр отметила, что предоставление «Росавиацией» авиакомпании «Сибирские авиалинии» («S-7») права на осуществление рейсов из Москвы в Кутаиси не означает восстановления авиасообщения с Грузией.
Как сообщало 16 октября ИА REGNUM, «Росавиация» дала разрешение«Сибирским авиалиниям» («S-7») на осуществление полетов из Москвы в направлении Кутаиси. Соответствующий документ был опубликован на официальном сайте Федерального агентства воздушного транспорта России.
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