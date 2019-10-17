Тбилиси, , 11:16 — REGNUM 17 октября министр экономики и устойчивого развития Грузии Натия Турнава заявила, что Тбилиси приветствует возможность восстановления прямого воздушного сообщения между Грузией и Россией. Об этом сообщает Первый канал Грузинского телевидения.

Натия Турнава © Интерпрессньюс

«Мы только приветствуем, если российские официальные круги пересмотрят свое решение и восстановят прямое воздушное сообщение между Грузией и Россией»

Министр отметила, что предоставление «Росавиацией» авиакомпании «Сибирские авиалинии» («S-7») права на осуществление рейсов из Москвы в Кутаиси не означает восстановления авиасообщения с Грузией.

«Мы неоднократно говорили, что будем рады, если российские официальные круги пересмотрят это решение и восстановят прямое воздушное сообщение между Грузией и Россией. Какие факты вы бы не называли, эта информация распространилась в российских СМИ, пока это не означает восстановление полетов. Для этого существует ряд формальных процедур, и мы не получили никакого уведомления от Воздушной администрации о том, что рейсы были восстановлены. Поэтому я не могу подтвердить, что это возобновление полетов, но повторюсь, мы будем рады, если это решение будет принято»

Как сообщало 16 октября ИА REGNUM, «Росавиация» дала разрешение«Сибирским авиалиниям» («S-7») на осуществление полетов из Москвы в направлении Кутаиси. Соответствующий документ был опубликован на официальном сайте Федерального агентства воздушного транспорта России.

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