Москва, , 11:04 — REGNUM Президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму на ратификацию проект закона об отзыве заявления, которое было сделано СССР при ратификации Дополнительного протокола к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 года, передает корреспондент ИА REGNUM 17 октября.

Речь идет о заявлении, сделанном при ратификации СССР Дополнительного протокола к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 года, касающегося защиты жертв международных вооруженных конфликтов (Протокол I), принятого в г. Женеве 8 июня 1977 года, в соответствии с пунктом 2 статьи 90 названного Протокола I.

Комиссия с 1991 года фактически не выполняет своих функций. Российского представителя в ее составе нет. При этом Российская Федерация уплачивает в бюджет комиссии ежегодный взнос, отмечается в сопроводительных документах.

«С учетом этих обстоятельств дальнейшее признание компетенции комиссии не представляется целесообразным. Кроме того, в нынешней международной обстановке риски злоупотребления полномочиями комиссии в политических целях со стороны недобросовестных государств существенно возрастают», — говорится в документах.

В этой связи предусматривается отозвать заявление о компетенции комиссии и признать не действующим на территории Российской Федерации пункт 1 Постановления Верховного Совета СССР от 4 августа 1989 года №330−1 «О ратификации Дополнительного протокола к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 года, касающегося защиты жертв международных вооруженных конфликтов (Протокол I), и Дополнительного протокола к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 года, касающегося защиты жертв вооруженных конфликтов немеждународного характера (Протокол II)» в части, касающейся заявления, которое было сделано СССР при ратификации Протокола I.