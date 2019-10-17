Киев, , 11:06 — REGNUM Служба безопасности Украины подозревает бывшего заместителя министра экономического развития и торговли Украины в работе на иностранные спецслужбы, сообщило 17 октября информационное агентство «Украинские новости» со ссылкой на материалы дела.

Расследование по статье «государственная измена» СБУ ведёт с 5 июня 2019 года.

В СБУ утверждают, что с 2017 года экс-чиновник вместе с неким гражданином США, представителем американской компании «Gray Fox Logistics», а также руководителем одного из украинских госпредприятий якобы «помогали России вести подрывную деятельность против Украины».

В 2015 году гражданин США, якобы по заданию спецслужб России, прибыл на Украину, чтобы получить сведения о планах поставки вооружений и боеприпасов в ВСУ. В дальнейшем он «вступил в сговор» с бывшим заместителем министра экономического развития и директором государственного предприятия «Украинский центр «Безпека».

Следствие считает, что в 2017 году подозреваемые заключили фиктивный контракт на поставку оборудования киевскому заводу «Артём», необходимого для изготовления корпусов снарядов калибра 152 и 155 мм.

Журналисты отметили, что директором «Украинского центра «Безпека» является Владислав Глазунов, а заместителем министра экономики, имеющим отношение к оборонной сфере, был с июля 2016 по сентябрь 2019 года некий Юрий Бровченко.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее после встречи президентов Украины и Белоруссии, страны обменялись задержанными шпионами. В Белоруссию отправился гражданин этой страны Юрий Политика, а на Украину вернулся «журналист» Павел Шаройко.

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