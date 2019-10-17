Москва, , 10:57 — REGNUM Законопроект, направленный на упрощение идентификации музыкальных инструментов и смычков, правительство РФ внесло в Госдуму, передает корреспондент ИА REGNUM 17 октября.

Документ разработан в целях решения проблемы, связанной с идентификацией на таможенных постах музыкальных инструментов или смычков, являющихся культурными ценностями, и прилагаемых к ним документов при их временном вывозе, в том числе в рамках гастрольно-концертной деятельности, а также в связи с участием в музыкальных конкурсах, мастер-классах.

Для получения заключения (разрешительного документа) на временный вывоз музыкальный инструмент или смычок должны быть промаркированы химической и радиочастотной метками (средства идентификации).

Правила маркировки музыкальных инструментов или смычков, в том числе особенности маркировки, будут определяться правительством Российской Федерации в Положении о маркировке музыкальных инструментов или смычков.

Информация, содержащаяся в Единой базе данных о музыкальных инструментах и смычках, будет передаваться в ФТС посредством единой системы межведомственного электронного взаимодействия.