Тамбов, , 10:51 — REGNUM Заместитель губернатора Тамбовской области, руководитель комитета по управлению имуществом Тамбовской области Глеб Чулков подозревается в причастности к особо крупному мошенничеству. Об этом со ссылкой на информацию регионального управления МВД сообщил «Коммерсантъ» 17 октября.

В настоящее время чиновник находится в СИЗО. Известно, что глава региона Александр Никитин был в курсе планов правоохранительных органов.

Как сообщало ИА REGNUM, о задержании Чулкова стало известно накануне, 16 октября. Глеб Чулков занимает должность заместителя губернатора с 2008 года.

Читайте ранее в этом сюжете: Задержан заместитель губернатора Тамбовской области