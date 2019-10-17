Минск, , 10:49 — REGNUM Говорить о создании единого Центробанка Белоруссии и России, который является «венцом экономической интеграции», пока не имеет смысла, так как на данном этапе стороны не достигли «нормального уровня экономического сотрудничества». Такое заявление в ходе разговора с журналистами пяти независимых СМИ сделал министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей.

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Глава белорусского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что на данный момент есть ряд других актуальных проблем, которые необходимо решить в первую очередь.

«Надо сначала возвести фундамент, затем стены, а затем уже строить крышу. Вот в чем логика суждения белорусской стороны», — приводит агентство tut.by слова главы белорусского МИД.

Макей отметил, что внесённые министерствами РФ на начальном этапе предложения оказались «абсолютно неприемлемы для белорусской стороны и расходились с нашим пониманием более глубокой интеграции между нашими государствами», о чём и было заявлено Москве.

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«Сейчас ведётся работа над «дорожными картами», надо посмотреть, что в конечном итоге вырисуется к концу ноября — началу декабря», — отметил министр.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель главы Нацбанка Белоруссии Сергей Калечиц заявил, что программа действий по углублению экономической интеграции в формате Союзного государства Белоруссии и России предусматривает лишь «гармонизацию», а не полную унификацию денежно-кредитной политики и банковского надзора.

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