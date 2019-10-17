Москва, , 10:47 — REGNUM В Госдуме оценили ситуацию со снятием с поезда американских дипломатов, направлявшихся в Северодвинск.

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«Эта история характеризует общий уровень современной американской дипломатии, а заодно и разведки. Сюжет, конечно, совершенно пародийный и в духе постмодернизма», — отметил депутат Госдумы Алексей Журавлёв («Родина») в Facebook.

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Как сообщало ранее ИА REGNUM, трое сотрудников посольства США 14 октября были сняты с поезда Нёнокса — Северодвинск из-за въезда на режимную территорию без разрешения. МИД России пояснил, что американские дипломаты уведомили Министерство обороны России о планируемой поездке, однако речь шла о намерении посетить Архангельск.

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