Москва, , 10:42 — REGNUM В Госдуме приветствовали подготовку проекта решения о переносе работы Первого комитета ГА ООН из США.

«Символичный шаг по деамериканизации ООН и международной политики в целом», — отметил депутат Госдумы Алексей Журавлёв («Родина») в Facebook.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, с начала 74-й сессии Генассамблеи ООН США не выдали визы 18 российским делегатам. В частности, визы не смогла получить треть российской делегации, которая должна была принять участие в заседании Первого комитета Генассамблеи ООН, занимающегося вопросами разоружения.

Россия в ходе консультаций с другими странами подготовила к внесению на рассмотрение Генассамблеи ООН решения о переносе работы комитета по вопросам разоружения из Нью-йорка (США) в Женеву или Вену.