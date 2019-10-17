Минск, , 10:39 — REGNUM Москва и Минск продолжают свою работу над соглашением о взаимно признании виз, однако некоторые его положения не устраивают белорусскую сторону. Об этом 17 октября рассказал министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей.

«Оно готово, но, честно говоря, мы хотели бы посмотреть на него более внимательно: в нем сохраняется возможность контроля граждан третьих стран на совместной белорусско-российской границе, что не совсем устраивает белорусскую сторону», — приводит портал tut. by ответ Макея на вопрос о том, почему две страны не подписывают соглашение о взаимном признании виз, если оно готово.

Также глава МИД Белоруссии отметил, что в связи с этими разногласиями работа над проектом соглашения продолжается.

Кроме этого, он подчеркнул, что данный вопрос не связан с интеграцией двух стран, а находится в повестке дня его ведомства, анализирующего положения данного соглашения.

«Думаю, будем обсуждать с нашими российскими коллегами», — заявил Владимир Макей.

Отметим, в соглашении между Россией и Белоруссией о взаимном признании виз предусматривается, что имеющие белорусскую визу иностранцы смогут въезжать на территорию РФ и пребывать там вплоть до окончания срока ее действия, аналогичные правила касаются и иностранцев с российской визой в Белоруссии.