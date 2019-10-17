Линди, Танзания, , 10:32 — REGNUM Президент Танзании Джон Магуфули публично поддержал звезду танзанийского музыкального жанра «бонго флева», певца Harmonize, в его стремлении стать депутатом парламента в следующем году. Об этом передает газета Mwananchi.

По информации издания, Магуфули произнес свое благословение после того, как Harmonize выступил на митинге в поддержку президента, состоявшегося 15 октября в городе Руангва области Линди.

Произнося слова благодарности всем выступавшим на мероприятии, Магуфули заявил: «И в завершение, я благодарю певцов, в особенности Harmonize».

Затем президент выяснил, из какого округа происходит певец и заявил: «Я бы действительно хотел, чтобы Harmonize баллотировался в депутаты округа Тандахимба».

Недавно Harmonize выпустил хвалебную песню в честь президента Магуфули, описав его как трудолюбивого лидера с богатым послужным списком. По информации Mwananchi, певец часто выступает на митингах в поддержку Магуфули, на которых всегда исполняет эту песню.

Как сообщают журналисты телерадиокомпании ВВС, правительство Танзании, следуя примеру соседней Уганды, планирует поддержать музыканта, который будет активным политическим деятелем. Но в отличие от оппозиционной угандийской звезды Бобби Вайна, от танзанийского Harmonize, чье настоящее имя Раджаб Абдул, ожидают поддержки правительства.