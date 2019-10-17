Москва, , 10:26 — REGNUM Радикальная оппозиция пытается сорвать выборы в Венесуэле, которые должны пройти в 2020 году. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 17 октября заявил председатель Национального учредительного собрания Боливарианской Республики Венесуэла Диосдадо Кабельо Рондон на встрече с председателем Госдумы Вячеславом Володиным.

Венесуэла Иван Шилов © ИА REGNUM

«В следующем году в Венесуэле пройдут выборы. Эти выборы должны быть проведены в соответствии с нашей конституцией, с решениями парламента, Национальной ассамблеей», — заявил Рондон.

«Мы надеемся, что оппозиция захочет участвовать и будет участвовать в этих выборах. Мы видим, что есть определённая часть оппозиции, которая готова к этому. Что же касается проамериканской части оппозиции, то она пока не приняла решение», — подчеркнул он.

Выборы позволяют понять, у кого на самом деле большинство, и, безусловно, та оппозиция, которую поддерживают Соединённые Штаты, выяснять этого не хочет.

«Они хотят, чтобы мы отдали им власть, потому что у них возник такой каприз. И, безусловно, в этой ситуации мы не имеем права отступать», — отметил Рондон.