Новосибирск, , 10:25 — REGNUM Комитет Законодательного собрания Новосибирской области по строительству, жилищно-коммунальному комплексу и тарифам решил обратиться к губернатору региона Андрею Травникову с просьбой увеличить финансирование подпрограммы «Газификация», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Решение принято после ознакомления с отчётом Контрольно-счетной палаты по результатам проверки эффективности и законности использования средств областного бюджета на реализацию этой подпрограммы.

По данным КСП, неэффективного использования бюджетных средств в 2017 и 2018 годах не установлено. В то же время по состоянию на 1 января 2019 года новосибирское правительство не выполнило часть взятых на себя обязательств. В частности, власти не обеспечили готовность потребителей к приёму газа по ряду построенных и сданных объектов в Барабинском, Болотнинском, Куйбышевском, Татарском, Ордынском, Мошковском и Колыванском районах.

На реализацию подпрограммы в 2018 году фактически направлено 2,152 млрд рублей. Из внебюджетных источников — 2 млрд 4 млн рублей (107,8% к плану), за счёт средств областного бюджета — 115 млн рублей, федерального бюджета — 24 млн рублей, местных бюджетов — 8,2 млн рублей. Считается, что одна из причин невыполнения обязательств области — ежегодное сокращение объёмов финансирования мероприятий по газификации населённых пунктов. Дефицит средств регионального бюджета на выполнение обязательств по программе — 739,6 млн рублей.

«Предложение — обратиться к губернатору, чтобы уделить больше внимания газификации области и соответственно выделить больше средств из областного бюджета. Если это не сделаем, то после 2020 года, когда программа закончится, Газпром нам тоже деньги не даст, потому что у нас программа плохо работает», — заявил заместитель председателя комитета, член комиссии по газификации территории области Дмитрий Козловский.

Комитет поддержал это предложение.