Москва, , 10:24 — REGNUM Заявление экс-главы Верховной рады о «давлении» западных политиков на Киев относительно выполнения Минских соглашений «является доказательством крайней усталости Запада от украинской проблемы». Как передает корреспондент ИА REGNUM 17 октября, об этом заявил член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк («Единая Россия»).

«В Европе наступает период прозрения и пересмотра позиций в пользу здравого смысла… Очевидно, что для европейских стран пришло время прагматизма в экономике и обретения суверенитета в принятии политических решений. Неоднократные призывы западных политиков к Киеву вступить в переговоры с Донбассом и самостоятельно решать созданные Украиной проблемы с Россией, говорят сами за себя», — сказал он.

Нынешние власти много говорят о намерении прекратить войну на Донбассе, но никаких конструктивных действий не предпринимают. Становится очевидно, что бесконечно долго этот вяло текущий процесс в Европе и даже США терпеть не будут, рассуждает парламентарий.

«Призывы России к Европе и США усилить влияние на Украину в плане выполнения Минских договоренностей, похоже, были услышаны. На этом западным партнерам не надо останавливаться и следует приложить усилия, чтобы принудить Киев к миру на Донбассе», — подчеркнул Железняк.