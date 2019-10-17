Вашингтон, , 10:24 — REGNUM США готовы вести переговоры с КНДР, несмотря на безрезультатную встречу в Стокгольме. Об этом сообщает KBS со ссылкой на заявление помощника госсекретаря США по Восточной Азии и Тихоокеанскому региону Дэвида Стилвелла.

«Мы готовы возобновить диалог с КНДР», — сказал он.

В своем заявлении представитель США заявил о необходимости призвать Северную Корею к переговором, несмотря на то, что предыдущая встреча не принесла никаких видимых результатов.

Кроме того, Стилвелл подчеркнул, что санкции против КНДР будут сохранятся до тех пор, пока Север не предпримет конкретные меры по денуклеаризации. Также он призвал правительства всех стран продолжать работу по борьбе с обходом ограничений, действующих на торговлю с Северной Кореей.

В завершении помощник госсекретаря подчеркнул важность сотрудничества США, Японии и Южной Кореи, а также выразил обеспокоенность в связи с отказом Сеула продлевать действие соглашения об общей безопасности военной информации (GSOMIA) с Японией.