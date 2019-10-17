Москва, , 10:20 — REGNUM Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 17 октября заявил председатель Национального учредительного собрания Боливарианской Республики Венесуэла Диосдадо Кабельо Рондон на встрече с председателем Госдумы Вячеславом Володиным.

«Ещё два года назад существовала и действовала — сегодня она тоже существует, но уже не действует, — организация, которая была основана команданте Уго Чавесом и называлась Petrocaribe. Задача этой организации была в передаче нефти по льготным ценам странам Карибского бассейна», — заявил Рондон.

«Но сегодня санкции Соединённых Штатов препятствуют тому, чтобы венесуэльские танкеры могли доставлять нефть как в страны Карибского бассейна, так и в любых других странах. На сегодняшний день только Россия, российские суда отваживаются венесуэльскую нефть. И мы высоко это ценим», — подчеркнул он.

Он отметил, что Гаити уже четыре недели не может получить ни капли топлива и народ выходит на улицы, чтобы протестовать своего правительства.