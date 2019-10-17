Москва, , 10:18 — REGNUM Спикер Госдумы Вячеслав Володин принял приглашение председателя Национального учредительного собрания Венесуэлы Диосдадо Кабельо Рондона посетить страну, передает корреспондент ИА REGNUM 17 октября.

«Спасибо за приглашение, я им обязательно воспользуюсь… Нам необходимо развивать отношения и делать это по всем направлениям, в том числе формат межпарламентского сотрудничества крайне важно развивать для того чтобы у нас было больше понимания», — сказал Володин.

Рондон пригласил Володина посетить страну в удобное время.

«Для того чтобы мы могли развивать наши отношения, эти отношения очень крепкие, тесные между нашими президентами, мы тоже должны работать в этом направлении. Кроме того, мы хотели бы предложить вам крепкую дружбу со стороны венесуэльских депутатов для того, чтобы установить связь с российскими коллегами, постоянно находиться в контакте, обмениваться информацией», — сказал Рондон.