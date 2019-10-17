Эрбиль, Ирак, , 10:20 — REGNUM Президент Иракского Курдистана Нечирван Барзани провел переговоры с лидерами политических партий курдской автономии, об этом 16 октября сообщает Kurdistan.ru.

В ходе встречи были обсуждена текущая ситуация в регионе, отношения между Эрбилем и Багдадом, а также турецкая агрессия против курдских повстанцев на севере Сирии.

Главы политических объединений сошлись во мнении, что все силы Иракского Курдистана должны придерживаться единой позиции в контактах с центральным правительством страны и добиваться исполнения конституции, гарантирующей курдам их права.

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