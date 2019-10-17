Пекин, 17 октября 2019, 10:16 — REGNUM Разрабатываемая Украиной противокорабельная ракета «Молния» нужна для контроля акватории Черного моря, сообщило китайское издание Sohu.
«С ее помощью Украина рассчитывает создать угрозу безраздельно правящему Черноморскому флоту — гегемону», — говорится в статье.
В настоящее время точные характеристики новой украинской ракеты неизвестны, однако она якобы равна по своим возможностям российской противокорабельной ракете Х-31, уточнило издание.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее украинское конструкторское бюро «Южное» представило макеты сверхзвуковой авиационной управляемой ракеты, трёх ракет-носителей и космического аппарата дистанционного зондирования Земли.
Так, были представлены макеты сверхзвуковой авиационной управляемой ракеты «Молния», макет реактивного снаряда «Тайфун-1», макеты ракет-носителей «Циклон-1М», «Циклон-4М», «Антарес», космического аппарата дистанционного зондирования Земли YuzhSat.