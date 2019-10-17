Нью-Дели, , 10:16 — REGNUM Генеральный секретарь оппозиционной партии «Индийский национальный конгресс» (ИНК) Приянка Ганди обвинила правящую «Бхаратия джаната парти» (БДП) во главе с премьер-министром Нарендрой Моди в искажении статистических данных и лжи о росте индийской экономики. Об этом 17 октября сообщило индийское новостное издание «Патрика».

Приянка Ганди, отвечая на вопросы журналистов, подчеркнула: «Правительство БДП исказило статистические показатели, чтобы продемонстрировать более высокие темпы прироста ВВП». По словам оппозиционера, никакая ложь не убедит международные организации, такие как Всемирный банк и Международный валютный фонд (МВФ), в том, что экономика Индии находится в отличном состоянии.

Напомним, что в октябре 2019 года Всемирный банк и Международный валютный фонд скорректировали свои прогнозы относительно темпов экономического роста в Индии. Согласно новым данным, темпы прироста ВВП Индии сократятся до 6%.