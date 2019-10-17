Вашингтон, , 10:45 — REGNUM Глава министерства энергетики США Рик Перри разговаривал с адвокатом президента Соединённых Штатов Рудольфом Джулиани о попытках неких «украинских лиц» влиять на выборы президента США. Об этом он 17 октября рассказал в интервью газете The Wall Street Journal.

По словам Перри, он призывал президент США Дональда Трампа встретиться с президентом Украины Владимиров Зеленским в мае текущего года, а Трамп, в свою очередь, высказал ему свои опасения о коррупции на Украине и дал ему поручение обсудить данный вопрос со своим юристом Рудольфом Джулиани.

Также сообщается, что затем Перри связался с Джулиани по телефону и рассказал ему об опасениях Трампа, а Джулиани рассказал ему об убеждённости Трампа в том, что некоторые люди на Украине погрязли в коррупции.

При этом глава американского минэнерго отметил, что в этом разговоре Джулиани ничего не говорил о требованиях Вашингтона к Киеву, а объяснил сомнения Трампа в необходимости встречи с Зеленским.

Кроме этого, далее в разговоре с Перри адвокат президента США высказал свою уверенность в том, что Украина участвовала в попытках нанести ущерб репутации Трампа и отвечает за публикацию в 2017 году т.н. «секретного досье», в котором содержались утверждения о якобы осуществлявшемся Россией сборе компромата на Трампа до избрания его американским президентом.

Отметим, при этом издание утверждает, что разговор между Перри и Джулиани может означать, что Дональд Трамп делал попытку заручиться поддержкой главы минэнерго США для начала расследования на Украине против сына бывшего вице-президента США Джозефа Байдена Хантера.