Москва, , 10:05 — REGNUM Спикер Госдумы Вячеслав Володин противопоставил конструктивность российской парламентской оппозиции греху бегающих за финансированием по посольствам, передает корреспондент ИА REGNUM 17 октября.

«Те кто бегает по посольствам, те кто финансируется из-за рубежа и пытается себя представить как оппозиционера, никакого отношения к оппозиции не имеют, это агенты влияния других государств, и они выполняют отнюдь не добрую миссию, они берут на себя большой грех разрушения наших стран, провоцирования беспорядка в интересах других государств», — заявил Володин в ходе встречи с председателем Национального учредительного собрания Венесуэлы Диосдадо Кабельо Рондоном.

Россия, как и Венесуэла, столкнулась с вмешательством во внутренние дела.

«Цели тех кто пытаются расшатать ситуацию в наших странах, тех кто вводит санкции, — разрушить наше государство, разрушить наши страны, а это значит обнищание людей, это значит прямой путь к революциям, это недопустимо». — подчеркнул Володин.

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