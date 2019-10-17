Вашингтон, , 10:03 — REGNUM Временный поверенный в делах Соединённых Штатов на Украине Уильям Тейлор покинул Киев и направился в Вашингтон. Здесь он даст показания демократам палаты представителей в рамках расследования импичмента президента страны Дональда Трампа. Об этом сообщила NBC News.

Читайте также: Импичмент Трампу могут объявить на День благодарения

Уточняется, что в письме, направленном дипломату в начале текущей недели, председатели комитета палаты представителей, демократы Адам Шифф, Элиот Энгел и Элайджа Каммингс попросили Тейлора явиться в Конгресс для дачи показаний 22 октября.

Телекомпания отмечает, что Тейлор является ключевым свидетелем для законодателей, ведущих расследование импичмента в отношении Дональда Трампа, который намеревается начать расследование против бывшего вице-президента Джо Байдена — возможного оппонента нынешнего главы Белого дома на выборах 2020 года — и его сына Хантера по обвинению в коррупции.

Также по теме: Трамп назвал добивающихся его импичмента демократов «спятившими» людьми

Тейлор стал значимой фигурой в расследовании импичмента американского лидера после того, как бывший спецпредставитель США по Украине Курт Волкер предоставил Конгрессу копии текстовых сообщений — переписку Тейлора с постоянным представителем США при ЕС Гордоном Сондлэндом.

Как сообщало ИА REGNUM, поводом для возможного импичмента президента США Дональда Трампа стал телефонный разговор главы Белого дома с президентом Украины Владимиром Зеленским. Американского лидера подозревают в том, что он добивался от своего украинского партнёра расследования действий сына экс-госсекретаря Джозефа Байдена в обмен на оказание Украине финансовой и военной помощи.

Добавим, что ранее лидер республиканского большинства в верхней палате Конгресса США Митч Макконнелл (от штата Кентукки) заявил, что объявить импичмент американскому лидеру могут уже в конце ноября — до Дня благодарения.

Читайте ранее в этом сюжете: Уильям Тейлор назначен временным поверенным в делах США на Украине