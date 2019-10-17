Москва, , 09:56 — REGNUM Венесуэла смогла выстоять перед Соединёнными Штатами благодаря поддержке со стороны России. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 17 октября заявил председатель Национального учредительного собрания Боливарианской Республики Венесуэла Диосдадо Кабельо Рондон на встрече с председателем Госдумы Вячеславом Володиным.

Выбор народа. Венесуэла Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Можно откровенно сказать, что Венесуэла смогла выстоять перед лицом всех напастей благодаря тому, что у неё есть такой союзник, как Россия», — заявил Рондон.

«Маловероятно, что мы смогли бы выстоять перед натиском Соединённых Штатов, которые расположены так близко от нас в географическом смысле, если бы не такой союзник, как Россия», — подчеркнул он.