Москва, , 09:56 — REGNUM Спецслужбы иностранных государств массово фальсифицируют материалы, потом вбрасываются в средства массовой информации и представляются как доказательства по жалобам Грузии и Украины в Страсбургский суд против России. Об этом рассказал заместитель министра юстиции РФ Михаил Гальперин.

По его словам, общее количество жалоб против России от Грузии и Украины в ЕСПЧ «приближается к десяти». При этом эти страны по ряду признаков пользуются значительной поддержкой других государств, в том числе не входящих в Совет Европы.

«Например, при помощи иностранных спецслужб … массово фальсифицируются электронные материалы, потом вбрасываются в СМИ и социальные сети, представляются как доказательства в суды», — сказал Гальперин в интервью ТАСС, добавив, что ни Украина, ни Грузия не смогли бы самостоятельно организовать такую работу.

Как сообщало ИА REGNUM, жалобу против России в ЕСПЧ Украина внесла 13 марта 2014 года, заявив о многочисленных нарушениях прав человека в Крыму. В общей сложности Киев подал пять исков против России в ЕСПЧ. Два из них связаны с воссоединением Крыма с Россией, ещё три касаются Донбасса. В июне 2018 года Европейский суд по правам человека объединил все иски, поданные Украиной против России, в два крупных производства — по Крыму и по Донбассу.

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