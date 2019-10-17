Оттава, , 10:13 — REGNUM Рейтинги премьер-министра Канады Джастина Трюдо и лидера оппозиционной Консервативной партии Эндрю Шира сравнялись за несколько дней до выборов. Такие данные опубликовала 16 октября компания по исследованию общественного мнения Nanos Research.

Лидер правящей Либеральной партии Канады Джастин Трюдо с августа возглавлял рейтинг самых популярных политиков. В настоящее время его поддерживают 28,7% опрошенных, а Эндрю Шира — 28,5%.

Третью строку занимает глава Новой демократической партии Джагмит Сингх (17,8%), четвертую — руководитель «Зеленой партии» Элизабет Мэй (7,8%). Опрос проводился 15 октября, в нем участвовали 1200 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, выборы в Канаде пройдут 21 октября, глава победившей партии займет пост премьер-министра страны.

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