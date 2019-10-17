Каир, , 09:56 — REGNUM Власти Египта приветствовали «предварительные санкции» президента США Дональда Трампа в отношении Турции. Об этом, как передает Al Arabia, 17 октября говорится в заявлении министерства иностранных дел Египта.

«Египте выражает удовлетворение и приветствует решение президента Дональда Трампа по поводу данных событий, выраженное в неприятии турецкой агрессии против Сирии», — отмечается в сообщении внешнеполитического ведомства.

Напомним, 14 октября глава Белого дома потребовал от Анкары прекратить военную операцию против сирийских курдов, наложив на Турцию санкции.

Как передавало ИА REGNUM, военная операция турецких вооруженных сил началась сразу же после того, как США объявили о выводе своих войск с северо-востока Сирии, региона, находящегося под контролем курдских повстанцев.

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